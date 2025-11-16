Atalantini in nazionale solo un pareggio per Cdk col Belgio Kolasinac in panchina

CALCIO. Sabato 15 novembre giornata interlocutoria per i nerazzurri nelle qualificazioni mondiali. Cdk in campo 71’ col Kazakistan (1-1), Hien titolare nella Svezia sconfitta 4-1 in Svizzera. Domenica 16 Lookman con la Nigeria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalantini in nazionale, solo un pareggio per Cdk col Belgio. Kolasinac in panchina

