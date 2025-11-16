Atalantini in nazionale solo un pareggio per Cdk col Belgio Kolasinac in panchina

Ecodibergamo.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Sabato 15 novembre giornata interlocutoria per i nerazzurri nelle qualificazioni mondiali. Cdk in campo 71’ col Kazakistan (1-1), Hien titolare nella Svezia sconfitta 4-1 in Svizzera. Domenica 16 Lookman con la Nigeria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalantini in nazionale solo un pareggio per cdk col belgio kolasinac in panchina

© Ecodibergamo.it - Atalantini in nazionale, solo un pareggio per Cdk col Belgio. Kolasinac in panchina

Leggi anche questi approfondimenti

atalantini nazionale pareggio cdkAtalantini in nazionale, solo un pareggio per Cdk col Belgio. Kolasinac in panchina - Sabato 15 novembre giornata interlocutoria per i nerazzurri nelle qualificazioni mondiali. Da ecodibergamo.it

atalantini nazionale pareggio cdkNazionali Atalantini: le sconfitte di Sulemana e Kossounou, vittorie per Krstovic e Pasalic - Gli atalantini impegnati in amichevoli vedono una sconfitta per Sulemana e Kossounou, ma Krstovic e Pasalic vincono nelle qualificazioni. Riporta calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalantini Nazionale Pareggio Cdk