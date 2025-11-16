Assessori deputati e dirigenti sotto inchiesta | non solo Cuffaro tutti i guai del centrodestra di Schifani in Sicilia
Via dalla giunta i cuffariani, in attesa di capire il destino di Totò Vasa Vasa. Il governatore Renato Schifani ha deciso di tagliere dalla sua giunta gli assessori cuffariani Nuccia Albano e Andrea Messina, assumendo ad interim le deleghe della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e quelle delle autonomie locali e della funzione pubblica, e nominando capo di gabinetto alla famiglia, la dirigente Patrizia Valenti, e alla funzione pubblica Carmen Madonia. Una mossa che ha scompaginato gli equibri politici siciliani, mentre Totò Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip nell’interrogatorio preventivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Schifani incontra i deputati Dc: confronto anche con gli assessori "licenziati" Albano e Messina. Poi il "blitz" del governatore in assessorato alla Famiglia per studiare i fascicoli più importanti - facebook.com Vai su Facebook
Cuffaro assessore ombra e “c’era la calca”. I bandi per gli “amici” - PALERMO – Totò Cuffaro era di casa all’assessorato regionale alla famiglia di via Trinacria a Palermo. Come scrive livesicilia.it
L'inchiesta su sanità e appalti, la Giunta regionale sospende i tre dirigenti indagati - Chiara Serpieri nominata commissario all'Asp di Siracusa, dopo l'autosospensione di Alessandro Caltagirone coinvol ... Lo riporta msn.com
Si dimettono due assessori comunali a Marsala - Due assessori della giunta municipale di Marsala hanno rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Massimo Grillo. Lo riporta ansa.it