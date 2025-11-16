ASL BN prevenzione oncologica | da domani il poliambulatorio mobile a San Giorgio del Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le attività di promozione della salute e della prevenzione dell’ASL Benevento nel segno dello slogan “Sannio in Salute”. Da domani il poliambulatorio mobile sosterà nei 19 comuni del Distretto di San Giorgio del Sannio, con prima tappa a San Giorgio del Sannio, dove rimarrà per tre giorni consecutivi. I cittadini potranno aderire agli screening oncologici gratuiti e ad accesso libero, disponibili dalle 9 alle 18, rivolti alle fasce d’età previste dai programmi nazionali: Cervice uterina: donne 25–64 anni. Colon retto: uomini e donne 50–69 anni. Mammella: donne 50–69 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

