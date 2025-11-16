Qual è stato il programma più visto nella serata di sabato 15 novembre 2025? Il palinsesto offriva una sfida molto attesa. Su Rai 1 andava in onda Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 rispondeva con Tú Sí Que Vales. Rai 3 proponeva No Other Land, Italia 1 Biancaneve e il cacciatore e Rete 4 il film Midway. Come ogni weekend, la domanda è sempre la stessa: chi ha vinto gli ascolti della prima serata? I dati Auditel verranno resi noti dalle 10:00 in poi e saranno aggiornati qui sotto. Ascolti TV sabato 15 novembre 2025 – Prima serata (Auditel). In aggiornamento. Access prime time – I programmi più visti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

