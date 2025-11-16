Ascolti tv 15 novembre | chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales la sfida tra Gerry Scotti e De Martino

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di sabato 15 novembre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, rispettivamente in onda su Rai1 e Canale 5. In access lo scontro tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv 15 novembreAscolti tv sabato 15 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Midway - Ascolti tv 15 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

ascolti tv 15 novembreAscolti TV 14 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Lo riporta fanpage.it

ascolti tv 15 novembreAscolti tv ieri (12 novembre): boom per Sinner, Montalbano tiene e Amadeus risale - Montalbano vince in replica col 15,6% di share, bene Federica Sciarelli, De Martino (ma non Scotti) affossato dal tennis: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 15 Novembre