ASCOLTI TV 15 NOVEMBRE 2025 | TU SI QUE VALES BALLANDO CON LE STELLE LA SEMIFINALE DI SINNER

ASCOLTI TV 15 NOVEMBRE 2025 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 15 novembre con le ottave puntate di “Ballando con le Stelle” e di “Tu Si Que Vales”: Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x + x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Storie Sentieri d’Acqua – x Linea Verde Bike – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Ciao Maschio – x + x + x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Ballando Tutti in Pista (21:25-22:27) – x Ballando con le Stelle – x TC – x G – x O – x Ballando con le Stelle – x + x Ballando on The Road – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x Maldives – x Le Storie di Melaverde – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x La Forza di Una Donna – x Verissimo – x Verissimo: Giri di Valzer – x Verissimo: I Saluti – x Avanti un Altro! Story – x Avanti un Altro! Story – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Tu Sì Que Vales – x TC – x G – x O – x Tu Sì Que Vales – x Buonanotte TSQV + Tg5 Speciale – x + x Punti di Vista – x Radio2 Social Club: Il Meglio – x Rai Sport Live Weekend – x Sci Alpino – x Tg2 – x Tg2 Weekend – x Pres. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 NOVEMBRE 2025: TU SI QUE VALES, BALLANDO CON LE STELLE, LA SEMIFINALE DI SINNER

Leggi anche questi approfondimenti

#AscoltiTV | Venerdì 14 Novembre 2025. #TheVoiceSenior sfiora i 3,3 milioni (22.6%), #Tradimento 14.6%. #Scotti raggiunge il 26.5%, #DeMartino 22.2% Tutti i dati Vai su X

Roma Hi-Fidelity torna il 15-16 novembre: due giorni di ascolti di alto livello, chiacchiere tecniche e tentazioni audiofile. Ingresso gratuito, diffusori accesi e orecchie pronte… perché sì, certi confronti si fanno meglio dal vivo #hifi #audiofilo #RomaHiFidelity - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv sabato 15 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Midway - Ascolti tv 15 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti TV 14 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Da fanpage.it

Ascolti tv ieri (12 novembre): boom per Sinner, Montalbano tiene e Amadeus risale - Montalbano vince in replica col 15,6% di share, bene Federica Sciarelli, De Martino (ma non Scotti) affossato dal tennis: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it