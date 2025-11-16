Ascolti tv 15 novembre 2025 | Ballando con le Stelle Tu si que vales Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di sabato 15 novembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Ballando con le Stelle ” contro “ Tu si que vales “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 15 novembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 15 novembre 2025. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 15 novembre 2025: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#AscoltiTV | Venerdì 14 Novembre 2025. #TheVoiceSenior sfiora i 3,3 milioni (22.6%), #Tradimento 14.6%. #Scotti raggiunge il 26.5%, #DeMartino 22.2% Tutti i dati Vai su X

Roma Hi-Fidelity torna il 15-16 novembre: due giorni di ascolti di alto livello, chiacchiere tecniche e tentazioni audiofile. Ingresso gratuito, diffusori accesi e orecchie pronte… perché sì, certi confronti si fanno meglio dal vivo #hifi #audiofilo #RomaHiFidelity - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv sabato 15 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Midway - Ascolti tv 15 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Ascolti TV 14 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Si legge su fanpage.it

Ascolti tv ieri (12 novembre): boom per Sinner, Montalbano tiene e Amadeus risale - Montalbano vince in replica col 15,6% di share, bene Federica Sciarelli, De Martino (ma non Scotti) affossato dal tennis: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive