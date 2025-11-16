Armi all’Ucraina arriva l’alt di Salvini | C’è corruzione a Kiev

Il dibattito sui fondi per le armi all’Ucraina si accende nella maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini che solleva dubbi pesanti sulla gestione degli aiuti destinati a Kiev. Salvini ricorda che il suo partito ha sempre sostenuto sanzioni e pacchetti di aiuti, «umanitari e non», ma ora sottolinea che sarebbero «emersi fatti nuovi di assoluta gravità». Secondo il leader del Carroccio, la possibilità che una parte dei finanziamenti occidentali abbia «ingrassato il patrimonio personale di persone vicine a Zelensky» richiede una verifica immediata e trasparente. Salvini definisce «sconcertante» l’idea che «i soldi degli italiani e degli europei» possano finire «in ville e gabinetti d’oro» mentre il Paese è in guerra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

