Aria irrespirabile a Faenza | poliziotta intossicata al pronto soccorso

16 nov 2025

Ravenna, 16 novembre 2025 – Ancora odori nauseabondi in via San Silvestro a Faenza. Ma, a differenza delle volte precedenti di quest’anno, quando i miasmi che rendono l’aria irrespirabile erano stati solo avvertiti senza conseguenze, questa volta le conseguenze ci sono state e una poliziotta in servizio presso il Commissariato di Faenza è stata portata al pronto soccorso a causa delle esalazioni. Accoltellato per avere difeso la farmacista rapinata: “Ma non sono un eroe, era mio dovere” Aria irrespirabile: il precedente di una settimana fa. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

