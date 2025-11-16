Arezzo emergenza a centrocampo Mawuli fuori un mese per lo zigomo

Lanazione.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se da un lato la partita contro il Bra ha regalato tre punti fondamentali nella corsa al vertice, dall’altra ha lasciato in dote l’ennesimo infortunio di questo periodo non certamente fortunato per l’ Arezzo sotto il profilo dell’infermeria. Shaka Mawuli, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto nei minuti finali del primo tempo, ha riportato una frattura dell’osso zigomatico destro. Gli esami strumentali hanno, purtroppo, confermato, le sensazioni negative che già circolavano nel post partita di venerdì sera. Nei prossimi giorni il centrocampista ghanese sarà sottoposto a visite specialistiche per valutare con precisione l’entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo emergenza a centrocampo mawuli fuori un mese per lo zigomo

© Lanazione.it - Arezzo, emergenza a centrocampo. Mawuli fuori un mese per lo zigomo

Argomenti simili trattati di recente

arezzo emergenza centrocampo mawuliArezzo, emergenza a centrocampo. Mawuli fuori un mese per lo zigomo - Se da un lato la partita contro il Bra ha regalato tre punti fondamentali nella corsa al vertice, dall’altra ha lasciato in dote l’ennesimo infortunio di questo periodo non certamente fortunato per l’ ... Scrive lanazione.it

arezzo emergenza centrocampo mawuliFrattura allo zigomo per Mawuli, forse deve operarsi. Almeno un mese di stop - Ad Ascoli mancheranno anche Dezi, Renzi e probabilmente Dell'Aquila e Ravasio. Secondo arezzonotizie.it

arezzo emergenza centrocampo mawuliArezzo, emergenza a centrocampo con il Bra. Meli e Perrotta le prime alternative di Bucchi - Una giornata di squalifica per Guccione, addirittura due per Iaccarino. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Emergenza Centrocampo Mawuli