Arezzo emergenza a centrocampo Mawuli fuori un mese per lo zigomo
Se da un lato la partita contro il Bra ha regalato tre punti fondamentali nella corsa al vertice, dall’altra ha lasciato in dote l’ennesimo infortunio di questo periodo non certamente fortunato per l’ Arezzo sotto il profilo dell’infermeria. Shaka Mawuli, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto nei minuti finali del primo tempo, ha riportato una frattura dell’osso zigomatico destro. Gli esami strumentali hanno, purtroppo, confermato, le sensazioni negative che già circolavano nel post partita di venerdì sera. Nei prossimi giorni il centrocampista ghanese sarà sottoposto a visite specialistiche per valutare con precisione l’entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
