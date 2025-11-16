Arezzo 47esima… ma unn’ha paura | c’è sempre qualcuno messo peggio!

Lortica.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oh aretini, mettetevi comodi che ve la racconto: la qualità della vita ci ha rimesso in classifica al posto 47, che un sarà mica da festeggiare, ma nemmeno da urlare “siamo rovinati!”. Anzi, pare che rispetto all’anno scorso s’è fatta una bella risalita di 12 posizioni. Insomma, si va su piano piano. come quando si torna da San Monte San Savino con du’  panini con la porchetta sullo stomaco. In cima al podio c’è Milano, Bolzano e Bologna: tutte città dove il cappuccino te lo fanno senza guardarti come se gli avessi chiesto un prestito. Poi al quarto posto Firenze, che ovviamente s’è già montata la testa e ci guarda dall’alto del Duomo dicendo: “O bischeri, studiate!”. 🔗 Leggi su Lortica.it

arezzo 47esima8230 ma unn8217ha paura c8217232 sempre qualcuno messo peggio

© Lortica.it - Arezzo 47esima… ma unn’ha paura: c’è sempre qualcuno messo peggio!

Contenuti che potrebbero interessarti

Nubifragio su Arezzo, allagamenti e paura: auto bloccate nei sottopassi, salvati i conducenti - Arezzo, 18 agosto 2025 – Un violento temporale si è abbattuto su Arezzo intorno alle 19. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arezzo 47esima8230 Unn8217ha Paura