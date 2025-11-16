Apple sotto attacco in Italia | a rischio una funzione che il 75% degli utenti vuole tenere potrebbe scomparire entro dicembre
Una battaglia silenziosa si sta combattendo nei corridoi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Al centro della disputa c’è App Tracking Transparency, la funzione con cui Apple ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti controllano la propria privacy digitale. E potrebbe sparire dall’Italia entro metà dicembre. La notizia arriva direttamente da Cupertino, con toni insoliti per l’azienda californiana. “ L’AGCM, spinta da un’intensa attività di lobbying, potrebbe presto ordinarci di ritirare la funzionalità “, si legge in una nota ufficiale che ha il sapore di un atto d’accusa. Non capita spesso che Apple punti il dito così apertamente contro le pressioni industriali che muovono le decisioni regolatorie. 🔗 Leggi su Screenworld.it
