Anna Nazzaro fa tappa a Nusco | Sinergia tra istituzioni per una provincia più forte

"È una campagna elettorale intensa e piena di contenuti quella che sto portando avanti nella mia Irpinia. Un’esperienza esaltante, che farà la differenza quando, una volta eletta, sarò in consiglio regionale".Tappa a Nusco per Anna Nazzaro, candidata alle Regionali nella lista del PD la quale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

