Anguissa e quelli che si infortunano in Nazionale | i loro stipendi li pagherà la Fifa se lo stop è di almeno 28 giorni

Athletic non cita Aurelio De Laurentiis nell’articolo che dedica ai risarcimenti dovuti ai club per i calciatori che si infortunano in Nazionale. Anche perché, diciamolo, non è un problema che affligge soltanto il Napoli. Non a caso Athletic apre il suo articolo con l’infortunio del difensore brasiliano dell’Arsenal Gabriel che è uscito zoppicando dalla vittoriosa amichevole del Brasile per 2-0 contro il Senegal. E ora l’Arsenal rischia di perderlo sia in Premier contro Tottenham e Chelsea sia in Champions contro il Bayern. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa e quelli che si infortunano in Nazionale: i loro stipendi li pagherà la Fifa (se lo stop è di almeno 28 giorni)

