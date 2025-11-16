Ancora pioggia e forti temporali allerta arancione e gialla | le regioni a rischio

Ancora forte maltempo sul Nord Italia. Dopo il violento nubifragio che ieri ha colpito la Liguria, causando danni e allagamenti, per la giornata di oggi, domenica 16 novembre, la protezione civile ha diramato un'allerta arancione che riguarda ancora il territorio ligure e anche parte dell'Emilia. 🔗 Leggi su Today.it