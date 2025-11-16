Ancora pioggia e forti temporali allerta arancione e gialla | le regioni a rischio
Ancora forte maltempo sul Nord Italia. Dopo il violento nubifragio che ieri ha colpito la Liguria, causando danni e allagamenti, per la giornata di oggi, domenica 16 novembre, la protezione civile ha diramato un'allerta arancione che riguarda ancora il territorio ligure e anche parte dell'Emilia. 🔗 Leggi su Today.it
Non solo pioggia ma anche forti raffiche di vento oggi a Genova (15 novembre) Video di @raultzoe - facebook.com Vai su Facebook
La pioggia e i forti venti hanno causato incidenti stradali, frane e cadute di alberi e strutture, che hanno danneggiato case, strade e veicoli. Almeno due persone sono morte a causa del maltempo nei giorni scorsi ? l.euronews.com/GAE0 Vai su X
Meteo – Nuova ondata di maltempo con forti temporali e nubifragi, scatta l’allerta della Protezione Civile - Meteo in nuovo peggioramento con maltempo al nord, scatta l'allerta della Protezione Civile per forti temporali e rischio idrogeologico ... centrometeoitaliano.it scrive
Torna la pioggia, scatta l'allerta meteo nel fiorentino: codice giallo per temporali forti - E' stata emessa dalla sala operativa regionale un' allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti su alcune zone della Regione. Secondo 055firenze.it
Piogge, tromba d’aria, container caduti al porto. Genova ancora in ginocchio per il maltempo - Una tromba d’aria formatasi in mare e piogge torrenziali hanno investito la regione, in allerta ... Da quotidiano.net