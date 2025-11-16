Amici il serale giuria stravolta | previsto un ritorno inatteso

Emergono le prime indiscrezioni sul Serale di Amici 25: in arrivo una rivoluzione nella giuria, torna un celebre ex volto del talent show. Ogni anno in autunno la scuola di talenti più famosa della tv riapre i battenti. Maria De Filippi sta portando avanti a pieno ritmo il percorso di studio degli allievi di Amici, storico talent show di Mediaset giunto alla sua venticinquesima edizione. Fra sfide e cavalli di battaglia, i giovani artisti che sognano di entrare nel mondo dello spettacolo sono al centro della scena. Tra i cantanti che hanno già fatto parlare di sé Michele, Gabriele, Angie e Plasma. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Amici il serale, giuria stravolta: previsto un ritorno inatteso

News recenti che potrebbero piacerti

Buon sabato sera amici di #valledaostanelcuore ….passeggiata serale a #cogne ? #valledaosta by L’Occhio sul Granpa - facebook.com Vai su Facebook

Amici, colpo di Maria: giuria rivoluzionata, c’è il ritorno più atteso - Potrebbe esserci un clamoroso ritorno nella giuria del serale di Amici 25: il nome sta già scatenando l'entusiasmo dei fan. Scrive lopinionista.it

Amici 25, giuria ribaltata con tre star (fuori Amadeus): chi sono e perché è una scelta rischiosissima - Subito un terremoto al Serale di Amici 25: tre nuovi nomi in trattativa rivoluzionano la giuria e cambiano gli equilibri del talent. Come scrive libero.it

Serale Amici 25: rivoluzione tra i giudici, ecco le scelte di Maria De Filippi - Scopri le ultime indiscrezioni su Amici 25: una giuria rinnovata e nomi celebri potrebbero tornare nel talent show. Lo riporta mondotv24.it