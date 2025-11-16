Amici | Cattelan in giuria nell’ottava puntata prove per il serale in arrivo?

Domenica 16 novembre, alle 14.00 su Canale 5, va in onda l’ ottava puntata di Amici 2025, il talent show condotto da Maria De Filippi. I giovani allievi tornano sul palco per mettersi alla prova in sfide di canto e ballo, valutati da una giuria d’eccezione e da ospiti musicali di alto livello. Cattelan tra i giudici: prove generali per il serale?. Tra i protagonisti di questa puntata, spicca Alessandro Cattelan in veste di giudice. Il conduttore televisivo e radiofonico potrebbe approfittare dell’esperienza ad Amici come prove generali in vista del serale, portando il suo stile fresco e la sua esperienza al fianco dei concorrenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

