Smaltita la sbornia del primo storico Scudetto trascorsi un’estate meravigliosa: a Milano c’ero anche io, esistevo come “ tifoso che può esprimere il proprio parere ”. Al tavolo dei milanisti, interisti e juventini vi era un posticino anche per me. Si discuteva dello Scudetto del Napoli ma era opinione diffusa nel catalogare quel successo come un evento eccezionale dovuto alla legge dei grandi numeri, ad ogni modo casuale, ovvero: “UN MIRACOLO” magari di San Gennaro. Comunque, nell’anno successivo 1987-88. Comunque, nell’anno successivo 1987-88 la mia attenzione era rivolta, almeno nelle prime giornate del campionato, a quel “triangolino” tricolore posto sulle maglie azzurre piuttosto che alle prestazioni della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Amarcord – Napoli: i miracoli si ripetono