Altri lotti di uova Spinovo richiamati dal commercio per rischio microbiologico | l’allerta del Ministero

16 nov 2025

Sono otto i nuovi avvisi di richiamo disposti dallo stesso produttore delle uova in via precauzionale per possibile rischio microbiologico per i consumatoti. L'elenco di lotti di uova Spinovo e le Nostranelle interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

