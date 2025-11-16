Altavilla Milicia cinque serate per riscoprire storia e natura

Cinque serate raccolte, sotto il titolo “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”, accenderanno il nuovo anno culturale di Altavilla Milicia, grazie alla collaborazione tra BCsicilia e la Base Scout San Francesco – Masci Trabia. Un ciclo pensato per guardare con occhi nuovi i beni culturali e ambientali che ci circondano. Un cammino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Altavilla Milicia, cinque serate per riscoprire storia e natura

Contenuti che potrebbero interessarti

SABATO 15 NOVEMBRE 2025 Pellegrinaggio Giubilare ad Altavilla Milicia Il Pellegrinaggio inizierà in Parrocchia alle ore 15:30 con la preghiera di apertura. Si ricorda a tutti che in parrocchia non sarà celebrata l'Eucaristia alle ore 18:00. - facebook.com Vai su Facebook

Altavilla Milicia, “intorno al camino”: cinque incontri per conoscere il territorio - “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio” è il titolo dell’iniziativa promossa da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco – Masci Trabia che prevede una serie di incontri mensili, ... Da mondopalermo.it

Strage di Altavilla, Kevin Barreca si è difeso fino all'ultimo respiro: «Era legato, ma li ha morsi. Il fratellino era terrorizzato» - La presunta verità – che sta emergendo nel processo in corso a Palermo – dietro la strage di Altavilla Milicia è scioccante. corriereadriatico.it scrive

Strage Altavilla, omicidio del bimbo di 5 anni annunciato su Messenger, interrogato e condannato: “A morte” - Agli atti del processo messaggi e conversazioni tra gli imputati per la strage di Altavilla Milicia, impegnati in quello che doveva essere un rito di purificazione anti satana. Riporta fanpage.it