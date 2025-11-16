alma al mancini duello col vismara

Altro confronto inedito di questo campionato per l’Alma che questo pomeriggio al "Mancini" (14,30) affronta il Vismara, formazione pesarese ormai esperta di questa categoria. Potrebbe essere questa, dopo 10 giornate, l’occasione giusta per vedere finalmente la vera Alma, quella che era stata disegnata in estate, grazie al fatto che mister Mirco Omiccioli ha a sua disposizione tutta la rosa. Un’attesa che sembrava non dovesse finire mai. Invece nell’infrasettimanale di Coppa Italia contro il Gabicce-Gradara il tecnico fanese ha testato le condizioni fisiche di Gucci e Nicola Palazzi, ricevendo buone notizie per cui può considerare disponibili queste due pedine che sono fondamentali per il gioco granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

