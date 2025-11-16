All' Opiquad Arena arriva il basket di serie A2 | divieti e strade chiuse

Monzatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre all'Opiquad Arena (il palazzetto dello Sport) di Monza scendono in campo i campioni del basket di serie A2. Una partita che, naturalmente, prevede interventi di modifica della viabilità. Dalle 15 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

