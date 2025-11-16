Allerta meteo oggi scatta l' arancione | la diretta divieti e chiusure interventi nella notte

Sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica a causa del maltempo che, da ieri, sta causando svariati danni sul territorio tra allagamenti, l'esondazione del rio Fegino, alberi pericolanti, smottamenti, muri crollati, downburst e trombe d'aria che hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

