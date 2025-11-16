Allerta meteo oggi scatta l' arancione | la diretta divieti e chiusure interventi nella notte
Sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica a causa del maltempo che, da ieri, sta causando svariati danni sul territorio tra allagamenti, l'esondazione del rio Fegino, alberi pericolanti, smottamenti, muri crollati, downburst e trombe d'aria che hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Aggiornamento allerta meteo emesso da Arpal con peggioramento per la giornata di domani: ZONA B fino alle 12 di domani. 12–21 21–22. A seguito dell'allerta arancione è stata disposta con Ordinanza Sindacale, per la durata della stessa, la chiusu
? Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Regioni per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali. Per venerdì #14novembre la mappa indica assenza di fenomeni significativi ai fini di #protezionecivi
Meteo – Nuova ondata di maltempo con forti temporali e nubifragi, scatta l'allerta della Protezione Civile - Meteo in nuovo peggioramento con maltempo al nord, scatta l'allerta della Protezione Civile per forti temporali e rischio idrogeologico ...
Allerta meteo arancione in Liguria: orari, previsioni, regole di autoprotezione - diventa arancione su tutta la Liguria oggi, domenica 16 novembre ...
Torna il maltempo in Toscana, scatta una nuova allerta gialla. Temporali forti, le zone interessate - Rischio idrogeologico e temporali nella parte nord della Toscana, l'allerta riguarda soprattutto le province di Lucca e Massa Carrara.