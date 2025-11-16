Allerta meteo arancione in Liguria | orari previsioni regole di autoprotezione

Dopo la difficile giornata di ieri, con diversi e gravi danni per maltempo a Genova soprattutto a ponente e in Valpolcevera, scatta oggi - domenica 16 novembre - l'allerta meteo arancione.Allerta meteo, oggi scatta l'arancione: la diretta, divieti e chiusure, interventi nella notteQuando scatta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Aggiornamento allerta meteo emesso da Arpal con peggioramento per la giornata di domani: ZONA B fino alle 12 di domani. 12–21 21–22. A seguito dell'allerta arancione è stata disposta con Ordinanza Sindacale, per la durata della stessa, la chiusu - facebook.com Vai su Facebook

? Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Regioni per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali. Per venerdì #14novembre la mappa indica assenza di fenomeni significativi ai fini di #protezionecivi Vai su X

Liguria in allerta meteo, il Comune di Genova: “Limitare gli spostamenti per esigenze di reale necessità” - 59 (qui i dettagli dell’allerta nel resto della Liguria), chiusura in via precauzionale di parchi, giardini e cimiteri. ilsecoloxix.it scrive

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre: le regioni a rischio - Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo ... Scrive fanpage.it

Allerta meteo arancione in Liguria: orari, previsioni, regole di autoprotezione - diventa arancione su tutta la Liguria oggi, domenica 16 novembre ... Si legge su genovatoday.it