Allerta arancione in Liguria ed Emilia-Romagna | piogge violente e gravi danni a Genova
ABBONATI A DAYITALIANEWS Forti precipitazioni, tromba d’aria e disagi diffusi nel capoluogo ligure. GENOVA, 16 novembre 2025. Una nuova e intensa ondata di maltempo ha colpito la Liguria, già dalla prima mattinata di oggi, con fenomeni estremi che hanno causato allagamenti, frane e danni ingenti, in particolare nell’area di Genova. Una tromba d’aria formatasi al largo e spintasi verso terra ha generato raffiche violentissime, capaci di sradicare alberi, spostare cassonetti, danneggiare veicoli e perfino trascinare alcuni container nella zona portuale del “Nuovo Borgo Terminal”. Piogge eccezionali e corsi d’acqua esondati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
