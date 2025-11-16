Alla guida senza patente e con auto sottoposta a fermo Multa da 7000 euro

Durante i controlli della Polizia locale di San Felice Circeo una residente del luogo, una donna di 33 anni, è stata sorpresa alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo di 90 giorni, con inoltre la patente revocata. La donna, infatti, era stata già fermata precedentemente e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

