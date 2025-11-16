Alice + Olivia reimmagina i Grateful Dead | una capsule psichedelica per la Gen Z che ama il vintage cool

Sessant’anni e non sentirli. I Grateful Dead, simbolo di libertà e controcultura, tornano sotto una nuova luce grazie alla capsule di Alice + Olivia firmata da Stacey Bendet — un mix perfetto di nostalgia anni ’70 e fashion energy da It-girl contemporanea. La collezione, disponibile da oggi su aliceandolivia.com e negli store selezionati, celebra non solo una band, ma uno spirito: quello di chi vive la moda come un atto di espressione pura. Alice + Olivia e i Grateful Dead: arriva la nuova capsule firmata Stacey Bendet che unisce moda, musica e good vibes. “ The Grateful Dead built more than a band; they built a community,” ha detto Bendet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

