Alessia Orro e Myriam Sylla tornano in campo dopo la sosta e vincono da mattatrici in Turchia | ora lo scontro diretto!

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è tornata in campo dopo un paio di weekend di assenza e le italiane hanno prontamente offerto prestazioni di rilievo dopo la pausa. Alessia Orro ha trascinato il Fenerbahce Istanbul alla vittoria nel big match della quinta giornata contro l'Eczacibasi: le ragazze di coach Marcello Abbondanza si sono imposte per 3-1 (25-13; 21-25; 25-15; 28-26) nella tana delle grandi rivali in una stracittadina sempre molto sentita e hanno difeso l'imbattibilità stagionale. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali ha messo a segno tre punti, mandando in doppia cifra tutte le sue attaccanti: 23 punti per l'opposto Melissa Vargas, 19 per la schiacciatrice Arina Fedorovtseva, 15 per il martello Hande Baladin contro il sestetto guidato da Magdalena Stysiak (25) ed Ebrar Karakurt (13), a cui non è bastato il sostegno dei 4.

