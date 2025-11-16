Alcaraz | Per Sinner trofeo meritato ci vediamo l’anno prossimo

Roma, 16 nov. (askanews) – “Sono contento del livello che ho avuto, ho giocato contro qualcuno che non perde mai a livello indoor” così Carlos Alcaraz nelle interviste sul campo dopo la finale delle Atp Finals a Torino. “Ha meritato con il suo team – continua – ogni volta torna più forte. Complimenti per il livello, se perde una partita è sempre più forte. E’ stato un grande anno, ora è il momento di riposarti. Prepariamoci bene per il 2026, ci vediamo l’anno prossimo”. Le ultime parole sono per Torino: “Eravate in gran parte per Jannik ma non mi avete mai mancato di rispetto” L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it