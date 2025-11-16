Alcaraz | Esco dal campo a testa alta Complimenti Jannik ma ora preparati per il 2026

«Esco dal campo a testa alta. Sono veramente felice per il livello che ho espresso in campo contro un giocatore che non perde una partita in un campo indoor da due anni. Dopo ogni sconfitta, Jannik torni in campo sempre più forte, complimenti». Fairplay di Carlos Alcaraz, dopo la vittoria di Sinner nella Atp Finals «Ora c'è la pausa, preparati bene per l’anno prossimo perché mi preparo anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alcaraz: "Esco dal campo a testa alta. Complimenti Jannik, ma ora preparati per il 2026"

News recenti che potrebbero piacerti

Isidoro e Susy, insieme da quattro anni e mezzo, sono grandi appassionati di tennis e questa settimana sono venuti per la prima volta alle Nitto ATP Finals dal Messico. Entrambi hanno indicato Carlos Alcaraz come il loro giocatore preferito. La coppia nel pom - facebook.com Vai su Facebook

Ma perché in RAI dobbiamo pagare questo venduto leccaculo che straparla di cose che neanche conosce? "Alvarez"!!! Si chiama ALCARAZ, idiota!! #sinner Vai su X

Alcaraz: "Esco dal campo a testa alta. Complimenti Jannik, ma ora preparati per il 2026" - Sono veramente felice per il livello che ho espresso in campo contro un giocatore che non perde una partita in un campo indoor ... Secondo gazzettadelsud.it

Alcaraz: "Non mi sento il migliore, devo migliorare in tante cose". L'intervista a El Pais - Leggi su Sky Sport l'articolo Alcaraz: 'Non mi sento il migliore, devo migliorare in tante cose'. Riporta sport.sky.it

Alcaraz elimina Musetti dalle Atp Finals: è numero 1 fino a fine 2025 con 3 vittorie su 3 - L'azzurro esce tra gli applausi dell'Inalpi Arena: ha dato spettacolo e conquistato la prima vittoria alle Fi ... Da today.it