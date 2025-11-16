Alcaraz | Esco dal campo a testa alta Complimenti Jannik ma ora preparati per il 2026

16 nov 2025

«Esco dal campo a testa alta. Sono veramente felice per il livello che ho espresso in campo contro un giocatore che non perde una partita in un campo indoor da due anni. Dopo ogni sconfitta, Jannik torni in campo sempre più forte, complimenti». Fairplay di Carlos Alcaraz, dopo la vittoria di Sinner nella Atp Finals «Ora c'è la pausa, preparati bene per l’anno prossimo perché mi preparo anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

