Albertini | Derby sorprendente Vi spiego Con Leao e Modric il Milan non può …

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del derby tra Inter e Milan in programma domenica 23 novembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

albertini derby sorprendente vi spiego con leao e modric il milan non pu242 8230

© Pianetamilan.it - Albertini: “Derby sorprendente. Vi spiego. Con Leao e Modric il Milan non può …”

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Albertini Derby Sorprendente Spiego