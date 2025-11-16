Al SuperCat Show 2025 ha vinto Mila British Shortair Blu
Oltre 30.000 visitatori e 20 trovatelli adottati, ma Akita e Balù, rifiutati dopo nove anni di adozione, ancora cercano casa Mila, splendida femmina British Shorthair blu di un anno e due mesi, ha vinto il SuperCat Show 2025. “In circa un anno di carriera ha conquistato già 14 Best in Show – precisa commossa e orgogliosa la sua allevatrice italiana di origine bielorussa Ulyana Ausianovich, che vive a Forlì – il suo nome completo è Milashka Candyfloss Anri, e proprio il nome Milashka in russo significa molto bella e dolce, come è lei: affettuosa, pacioccona, ci segue in casa ovunque come un cagnolino e dorme sempre con noi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
