Al Lions club di Cesena focus sui nuovi progetti di ricerca oncologica in Romagna

Nei giorni scorsi, il Lions Club Cesena, in interclub con il Lions Valle del Savio, ha ospitato al proprio meeting Fabrizio Miserocchi, direttore generale dello Ior – Istituto Oncologico Romagnolo, protagonista di un intervento dal titolo “L’organizzazione Ior–Irst e i più recenti progetti di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Al Lions club di Cesena focus sui nuovi progetti di ricerca oncologica in Romagna

Contenuti che potrebbero interessarti

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE Il Lions Club "Ottaviano Augusto", di cui mia moglie è per quest'anno la presidente, ha partecipato con cuore ed impegno alla colletta alimentare. Donare una parte della spesa alimentare alle struttur - facebook.com Vai su Facebook

Insieme per chi ha più bisogno: la raccolta solidale del Lions Club Cesena - Lions Club Cesena promuove una raccolta a favore dell’Emporio solidale Il Barco. Da corrierecesenate.it

Il Lions Club Cesena compie 65 anni. Di Fonzo è il nuovo presidente - Nel suggestivo scenario del Ristorante Cerina Sul Mare di Milano Marittima, il Lions Club di Cesena ha celebrato la serata di passaggio di consegne tra i presidenti Luca Dal Monte e Massimo Di Fonzo, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

La violoncellista Moretti:: "Sarò in gara al concorso internazionale dei Lions" - La cesenate Giada Moretti (nella foto), venti anni a giugno, che ha studiato al Conservatorio Maderna ed ora affina la... Lo riporta ilrestodelcarlino.it