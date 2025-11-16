Al di là del risultato le Nitto ATP Finals sono state l' ennesimo successo dello sport a Torino
La finale dei sogni delle Nitto ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz — la sesta sfida di una stagione da incorniciare — è un concentrato purissimo di pathos, talento e adrenalina. Ogni scambio diventa una scintilla, ogni punto un frammento di una battaglia destinata a restare nella memoria degli appassionati. La vittoria dell’asso azzurro non è solo un trionfo sportivo, ma la chiusura di un cerchio perfetto. E Torino, ancora una volta, si erge a testimone di un momento storico che consacra definitivamente Jannik come uno dei più grandi protagonisti del tennis mondiale di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
#NittoATPFinals 3º giornata Jimmy Connors group 20:30 Lorenzo #Musetti Carlos Alcaraz @RaiDue e @RaiPlay ? Marco Fiocchetti e @AdrianoPanatta ? Musetti va in semifinale se batte Alcaraz con qualsiasi risultato! Vai su X
LA RINCORSA DI LORENZO Lorenzo Musetti deve avere pazienza. E noi con lui. Aver centrato la qualificazione alle Nitto ATP Finals per la prima volta, seppur con il contributo di Novak Djokovic, è stato un risultato straordinario per lui e per tutto il te - facebook.com Vai su Facebook
Sinner re di Torino, Alcaraz si inchina: un altro trionfo alle Nitto Atp Finals. Premiazione in diretta - La storica coppia del tennis italiano è a Torino per assistere alla finalissima tra Alcaraz e Sinner, con lo spagnolo momentaneamente in vantaggio di un game. Secondo tuttosport.com
Nitto Atp Finals, montepremi da record: Sinner-Alcaraz, il titolo a Torino vale una cifra da capogiro! - Per Jannik è la terza finale consecutiva e sulla strada dell'azzurro c'è ancora Carlos, numero uno del ranking: una nuova sfida per entrare nella storia ... Segnala tuttosport.com