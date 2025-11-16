Air Arabia incidente sfiorato a Catania | l’aereo scende a soli 12,5 metri dal mare dopo il decollo
Un A320 Air Arabia decollato da Catania è sceso a 12,5 m dal mare per velocità non inserite e possibile disorientamento. L’Ansv indaga su errori e software. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Incidente aereo sfiorato per un volo Air Arabia dopo il decollo da Catania: possibile disorientamento dei piloti Vai su X
? Tragedia sfiorata nei cieli di Catania! Un Airbus A320 della Air Arabia Maroc è sceso fino a 12 metri dal mare dopo il decollo da Fontanarossa. L’Ansv indaga su una possibile grave omissione dei piloti. Tutti i dettagli nell’articolo. - facebook.com Vai su Facebook
Air Arabia, incidente sfiorato a Catania: l’aereo scende a soli 12,5 metri dal mare dopo il decollo - Un A320 Air Arabia decollato da Catania è sceso a 12,5 m dal mare per velocità non inserite e possibile disorientamento ... fanpage.it scrive
Volo Air Arabia in difficoltà: atterraggio a soli 12 metri dal mare a Catania - Un volo di Air Arabia ha rischiato un grave incidente, scendendo a soli 12 metri sopra il livello del mare subito dopo il decollo dall'aeroporto di Catania. Come scrive notizie.it
L'inchiesta sull'aereo Air Arabia che sfiorò il mare a Catania. «Mancavano 12 metri», possibile disorientamento spaziale dei piloti - Un'indagine dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli comincia a fornire elementi utili a capire cosa è successo la notte del 20 a settembre dopo il decollo da Fontanarossa ... lasicilia.it scrive