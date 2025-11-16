ai sostenitori del no resta solo scalfaro

I falsi e le manipolazioni cui sono ricorsi i sostenitori del No referendario alla riforma della giustizia approvata dalle Camere derivano dal Pantheon minore di cui in realtà essi dispongono nella campagna avviata con largo anticipo rispetto ai tempi di legge. Se togliete dal Pantheon referendario figure eccellenti ed eroiche come Falcone e Borsellino, ai vari Gratteri, Bruti Liberati, Caselli e dirigenti attivi dell’Anm rimane solo il ricordo o il fantasma dello scomparso presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Non il massimo per essere stato fra i capi dello Stato succedutisi al Quirinale, e alla presidenza del Csm, fra i meno popolari per la torre d’avorio in cui aveva finito per chiudersi nell’esercizio delle sue funzioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

