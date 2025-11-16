Agenda Sindaco Gualtieri lunedì 17 novembre 2025

CARLO VERDONE SINDACO DI ROMA PER UN GIORNO Ore 10:30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri accoglie Carlo Verdone a Palazzo Senatorio (Ingresso Lupa, Piazza del Campidoglio) Ore 11:45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Carlo Verdone procedono al taglio del nastro inaugurale dell’area ludica per bambini (Via Olevano Romano fronte civico 187) Ore 13:30– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Carlo Verdone si fermano a pranzo presso il Centro anziani “Cassia” (Via Cassia 1686, zona La Storta) Ore 15:00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Carlo Verdone effettuano un sopralluogo all’interno del cantiere dei lavori sulla rete fognaria di Tragliatella (Via Pettenasco angolo via Limone Piemonte) e a seguire incontrano i cittadini presso il Centro Sociale di via Zubiena (Via Zubiena 11) Ore 16:45 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Carlo Verdone intervengono a una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina (Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Agenda Sindaco Gualtieri lunedì 17 novembre 2025

Altre letture consigliate

Congratulazioni al sindaco della Spezia e presidente di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini per la vittoria del premio “Stakeholder Engagement nei Comuni: uno strumento di consapevolezza sui temi Esg e per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030” . Vai su X

al sindaco della Spezia e presidente di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini per la vittoria del premio “Stakeholder Engagement nei Comuni: uno strumento di consapevolezza sui temi Esg e per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 203 - facebook.com Vai su Facebook

Agenda Sindaco Roberto Gualtieri martedì 11 novembre - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all’inaugurazione del nuovo accesso al parco di Tor ... Da romadailynews.it

Roma, i quattro anni del sindaco Roberto Gualtieri: dallo stadio ai trasporti, tutte le opere della Capitale - Il discorso di un’ora e mezza e 38 pagine è stato limato fino a pochi minuti prima di salire sul palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Scrive ilmessaggero.it

Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri - Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Secondo tg24.sky.it