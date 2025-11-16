Agenda Assessori lunedì 17 novembre
CARLO VERDONE SINDACO DI ROMA PER UN GIORNO Ore 10:30 – Seduta della Giunta Capitolina (Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio) Ore 11:45 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa al taglio del nastro inaugurale dell’area ludica per bambini di Villa Gordiani (Via Olevano Romano fronte civico 187) Ore 13:25 – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari partecipa alla visita del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Carlo Verdone al Centro Sociale “Cassia” (Via Cassia 1686, zona La Storta) Ore 15:00 – L’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini e l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia partecipano al sopralluogo all’interno del cantiere dei lavori sulla rete fognaria di Tragliatella (Via Pettenasco angolo via Limone Piemonte) e, a seguire, alla visita del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Carlo Verdone presso il Centro Sociale Anziani di via Zubiena (Via Zubiena 11) Ore 16:45 – L’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio accoglie il rientro del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Carlo Verdone in Campidoglio (Palazzo Senatorio) DELIBERA SU FONDAZIONE MATTATOIO Ore 16:30 – L’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi presenta la delibera sulla “Costituzione della Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti” (Aula Giulio Cesare, Campidoglio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
