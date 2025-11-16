AEW | Mercedes Moné conquista il 13° titolo a HOG Superclash

Mercedes Moné ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua già impressionante collezione: durante l’evento Superclash della House of Glory ha conquistato il suo tredicesimo titolo, detronizzando Nor “Phoenix” Diana e diventando la nuova APAC Women’s Champion. L’incontro si è svolto a Brentwood, New York, il 15 novembre. Do you think Mercedes Money is leaving #HOGClash with another title? pic.twitter.comd0B9Ot3GGQ — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) November 16, 2025 Prima ancora che la campanella suonasse, Moné ha voluto lasciare il segno: l’annunciatore ha srotolato una pergamena e ha elencato uno per uno i 12 titoli già vinti dalla “CEO”, ribadendo il suo status di una delle wrestler più decorate al mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

