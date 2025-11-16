Adzic Spalletti crede in lui | spera di poterlo utilizzare in quel ruolo dopo i segnali col Montenegro Cosa ha in mente il tecnico

per il giovane 2006. La sosta per le Nazionali consegna a Luciano Spalletti un messaggio chiaro e forte: Vasilije Adzic è pronto a prendersi la scena. Se il tecnico toscano aveva già intuito le potenzialità del ragazzo fin dai primi allenamenti alla Continassa, le conferme arrivate dal ritiro del Montenegro trasformano le sensazioni in certezze. Sotto la guida di un ct d’eccezione come l’ex bianconero Mirko Vucinic, Adzic sta completando la sua metamorfosi da promessa a protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

