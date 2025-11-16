Addio a soli 58 anni allo storico mister | Amato da tutti nella malattia ha lottato come un leone

Il calcio giovanile cesenate è in lutto per la morte a soli 58 anni, a causa di una malattia, di Rocco Inchico, storico mister di diverse società del territorio ed ex calciatore. Tanti i messaggi di cordoglio per l'allenatore molto amato dai giovani che allenava. Tra le squadre del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Addio a soli 58 anni allo storico mister: "Amato da tutti, nella malattia ha lottato come un leone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l'Egitto dice addio a Mohamed Sabry che se ne va a soli 51 anni a causa di un incidente stradale al Cairo. Sabry ha disputato alcune gare con la maglia della nazionale ma è stato soprattutto una leggenda dello Zamalek squadra in cui ha militato dal 199 - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso da un malore a 58 anni, lascia la moglie e tre figli - Addio a Vittorio Calgaro, era molto conosciuto in tutta la Valle Cervo Ucciso da un malore a 58 anni, lascia la moglie e tre figli ... laprovinciadibiella.it scrive

Marco Ghigliani, è morto l’ad di La7 a soli 60 anni. L’addio di Enrico Mentana - La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali di Enrico Mentana. Lo riporta dilei.it