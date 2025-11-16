Addio a soli 58 anni allo storico mister | Amato da tutti nella malattia ha lottato come un leone

Il calcio giovanile cesenate è in lutto per la morte a soli 58 anni, a causa di una malattia, di Rocco Inchico, storico mister di diverse società del territorio ed ex calciatore.  Tanti i messaggi di cordoglio per l'allenatore molto amato dai giovani che allenava. Tra le squadre del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

