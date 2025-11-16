Adani e Rimedio esaltano Pio Esposito dopo la rete contro la Norvegia a San Siro | Gol alla Haaland

Internews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Adani e Rimedio hanno elogiato il gol di Pio Esposito, decisivo per il momentaneo 1-0 degli azzurri! Le parole. Nel primo tempo della sfida contro la Norvegia, Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha siglato il suo terzo gol in cinque partite con la Nazionale, portando l’Italia in vantaggio grazie a un assist di Federico Dimarco. Alberto Rimedio, commentando il gol, ha dichiarato: «C’è un ragazzo di 20 anni che in 5 partite con la maglia della Nazionale ha segnato 3 gol. Haaland ieri in conferenza stampa ha detto che non lo conosceva, adesso sa chi è». Daniele Adani ha aggiunto: «Non ha più scuse Haaland perché il gol di Pio Esposito è bello. 🔗 Leggi su Internews24.com

adani e rimedio esaltano pio esposito dopo la rete contro la norvegia a san siro gol alla haaland

© Internews24.com - Adani e Rimedio esaltano Pio Esposito dopo la rete contro la Norvegia a San Siro: «Gol alla Haaland»

Contenuti che potrebbero interessarti

adani rimedio esaltano pioItalia, Adani impazzisce per il gol di Pio Esposito alla Norvegia: la bordata ad Haaland scatena i social - Pio Esposito sblocca il big match tra Italia e Norvegia e fa impazzire Adani in diretta tv. Lo riporta sport.virgilio.it

Caressa punge Adani, che aveva esaltato il nuovo Allegri: «Max non è cambiato, c'è il campionato del mondo di arrampicata sugli specchi...» - E' un giudizio su Massimiliano Allegri ma sembra (in realtà il destinatario del messaggio è chiarissimo, sebbene non venga mai citato) una frecciata diretta a Lele Adani, con il quale ha lavorato a ... Riporta brescia.corriere.it

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no. Non alleno: continuerò a parlare di calcio e a rompere le scatole» - Adani elogia la forza di Pio Esposito e la sua maturità calcistica, ma avverte che è fondamentale proteggerlo nei momenti di difficoltà. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Adani Rimedio Esaltano Pio