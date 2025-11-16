Adani e Rimedio esaltano Pio Esposito dopo la rete contro la Norvegia a San Siro | Gol alla Haaland

Inter News 24 Adani e Rimedio hanno elogiato il gol di Pio Esposito, decisivo per il momentaneo 1-0 degli azzurri! Le parole. Nel primo tempo della sfida contro la Norvegia, Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha siglato il suo terzo gol in cinque partite con la Nazionale, portando l’Italia in vantaggio grazie a un assist di Federico Dimarco. Alberto Rimedio, commentando il gol, ha dichiarato: «C’è un ragazzo di 20 anni che in 5 partite con la maglia della Nazionale ha segnato 3 gol. Haaland ieri in conferenza stampa ha detto che non lo conosceva, adesso sa chi è». Daniele Adani ha aggiunto: «Non ha più scuse Haaland perché il gol di Pio Esposito è bello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani e Rimedio esaltano Pio Esposito dopo la rete contro la Norvegia a San Siro: «Gol alla Haaland»

