Acqua energia e segreti nucleari | perché la città di Ypsilanti dice no al maxi data center dell’AI

Ypsilanti, Michigan: una piccola città incastonata nella regione dei Grandi Laghi, a un pugno di chilometri (circa 40 minuti di macchina) da Detroit, il cuore dell’industria automobilistica made in Usa. “Ypsi”, un nomignolo diffuso tra i cittadini, è cresciuta all’ombra della capitale mondiale dell’auto. Detroit ha dato i natali a conglomerati – come le “Big Three”: Ford, General Motors e Chrysler – che, sullo sfondo del secondo dopoguerra, hanno dominato il mercato globale. Trascinandosi dietro l’intera regione: ogni città dell’area, inclusa Ypsilanti, ha assunto un ruolo nella filiera, come tanti satelliti che orbitano attorno alla casa madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Acqua, energia e segreti nucleari: perché la città di Ypsilanti dice no al maxi data center dell’AI

