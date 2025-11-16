Accoltellato per avere difeso la farmacista rapinata | Ma non sono un eroe era mio dovere

Modena, 16 novembre 2025 – “La ferita sta guarendo, ci vorrà un po’ di tempo; la lama è andata in profondità ma miracolosamente non ha leso organi vitali”. Può parlare con serenità Nouredinne Abaslami, l’uomo intervenuto venerdì pomeriggio durante la rapina a Corlo di Formigine. Un gesto che poteva costargli la vita ma lui, dice “non poteva essere solo uno spettatore”. Suo malgrado Nouredinne, marocchino di 42 anni, da 27 in Italia, è diventato per tutti un eroe, soprattutto per i suoi figli, in particolare il più piccolo che non si stacca un attimo da lui. “Mi viene da sorridere – dice – perché tutti mi chiamano così ma non mi sento affatto un eroe, ho fatto quello che per me era giusto fare, per la mia cultura e per come sono fatto io”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

