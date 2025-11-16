Accoltellato da un connazionale | 35enne trovato morto in casa

Salernotoday.it | 16 nov 2025

Indagini in corso ad Eboli, dove un ragazzo marocchino di 35 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue all'interno di un'abitazione in località Foce Sele. Sembra che il giovane sia stato ucciso con una o più coltellate da un altro uomo, forse un connazionale. Fatale un fendente al torace. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

