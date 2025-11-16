A Rogoredo in centinaia contro lo spaccio di droga La manifestazione
Una manifestazione nella zona di Rogoredo contro lo spaccio di droga si è svolta sabato 15 novembre nel pomeriggio, a partire dalle tre e mezza. Presenti alcune centinaia di residenti e dirigenti politici di Lega e Fratelli d'Italia, tra cui il deputato (ed ex vice sindaco di Milano) Riccardo De. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Continuiamo a tenere alta l’attenzione di fronte al dramma della droga. Tra #Rogoredo e San Donato Milanese centinaia di persone, tutti i giorni, acquistano e consumano sostanze stupefacenti, soprattutto eroina a basso costo. Una piaga sociale che non pu - facebook.com Vai su Facebook
A Rogoredo in centinaia contro lo spaccio di droga. La manifestazione - Chiesto un presidio fisso in zona stazione e illuminazione in alcune strade ... Da milanotoday.it
“No alle olimpiadi dello spaccio”: Rogoredo scende in strada contro il degrado - Poco più di un centinaio di persone ha manifestato di fronte alla stazione ferroviaria per chiedere più attenzione al quartiere, anche in vista dell’inizio dei Giochi Olimpici invernali ... Si legge su msn.com
La manifestazione anti spaccio e degrado a Rogoredo - Oltre un centinaio di persone ha sfidato la pioggia per scendere in strada contro la difficile situazione che si vive nel quartiere ormai da anni (video Salmoirago/Ansa). Lo riporta ilgiorno.it