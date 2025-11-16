A Napoli ci sono tre navi da guerra nel Golfo

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre grossi navi da guerra sono spuntate, oggi, nel Golfo di Napoli, ben visibili dal Lungomare. Dietro alla loro presenza, però, non si nasconde nessuno scenario apocalittico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli sono tre naviA Napoli ci sono tre navi da guerra nel Golfo - Tre grossi navi da guerra sono spuntate, oggi, nel Golfo di Napoli, ben visibili dal Lungomare. Secondo fanpage.it

Tre navi da guerra nel Golfo di Napoli: il motivo - Un'immagine che ha lasciato perplessi, per non dire preoccupati, tanti napoletani. Segnala napolitoday.it

napoli sono tre naviNapoli, navi da guerra ancorate davanti al lungomare. Ecco il motivo - Una portaerei e due navi militari in rada davanti al lungomare di Napoli da questa mattina, 15 novembre 2025. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sono Tre Navi