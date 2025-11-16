A Garlasco spunta anche la guerra del riso
La confessione di un ex imprenditore getta altre ombre sul «Sistema Pavia»: «Il business serviva agli operatori per coprire attività illecite come il traffico di droga e armi. Mi hanno fatto fuori usando la magistratura. Il mio avversario? Forse un parente di Sempio». Nel cuore della Lomellina, dove sono maturate le indagini sull’omicidio di Garlasco e dove sono ora concentrate quelle sul «Sistema Pavia», si sarebbe consumata anche una guerra del riso. Uno scontro tra titani europei della produzione, che da sempre viaggia sotto traccia ma che, ora che i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi si sono riaccesi, viene riportata alla luce. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova bomba sul caso #Garlasco: spunta un’intercettazione che cambia tutto. E Gallo rivela: “Lovati mi ha pregato di restare” - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, spunta un testimone contro Sempio: “Il biglietto del parcheggio non è suo” Vai su X
Garlasco, spunta il Baby Tonfa: l’arma dell’omicidio di Chiara Poggi può essere un portachiavi da autodifesa - Chiara Poggi fu colpita da una lama che le ferì le palpebre, ma la causa della morte fu un colpo alla tempia che le provocò un foro. Riporta panorama.it
Garlasco, spunta un nuovo testimone: "Quello scontrino non è dei Sempio" - Nella riapertura del caso di Garlasco sull'omicidio di Chiara Poggi sembra essere stato messo un altro elemento che avvalora la testi dell'attuale procura di Pavia, secondo la quale potrebbe esserci ... Come scrive ilgiornale.it
Garlasco, spunta una nuova verità? Il racconto segreto di Flavius Savu che promette di sconvolgere l'inchiesta - È quella di Flavius Alexa Savu, il cittadino romeno di 39 anni condannato nel 2018 a cinque anni e sei mesi ... Secondo iltempo.it