51enne investito a Napoli nella Giornata Onu per le vittime della strada | è in pericolo di vita

Notizie.virgilio.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venditore di fiori investito a Napoli, 51enne gravissimo. Alla guida un 20enne. Auto sotto sequestro: si attendono gli esami tossicologici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

