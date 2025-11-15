VIDEO | Si apre la nona edizione della Bte Gronchi | La Sicilia cresce ma il 2026 rischia di essere complicato
Al via al Cruise Terminal la nona Bte, Borsa del turismo extralberghiero di Confesercenti Sicilia co-organizzata insieme all’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione. In apertura sono stati illustrati i dati della ricerca commissionata al Cst, il Centro studi turistici di Firenze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
