VIDEO | Si apre la nona edizione della Bte Gronchi | La Sicilia cresce ma il 2026 rischia di essere complicato

Palermotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via al Cruise Terminal la nona Bte, Borsa del turismo extralberghiero di Confesercenti Sicilia co-organizzata insieme all’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione. In apertura sono stati illustrati i dati della ricerca commissionata al Cst, il Centro studi turistici di Firenze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

VIDEO | Si apre la nona edizione della Bte, Gronchi: “La Sicilia cresce, ma il 2026 rischia di essere complicato” - Al via al Cruise Terminal la nona Bte, Borsa del turismo extralberghiero di Confesercenti Sicilia co- Segnala mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Video Apre Nona Edizione